РИАМО – 18 дек. В Москве и Подмосковье в среду местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. Новая порция теплого и влажного воздуха с юго-запада даст о себе знать небольшим дождем, который прольется местами. Будет преобладать облачная погода. Максимальная температура в Москве составит 4-6 градусов, по области - 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85%.

Синоптики отмечают, что в Москве и Московской области по медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии эти условия крайне не благоприятны и могут вызывать различные осложнения.

«Погода с низкой облачностью, отсутствием солнечного света, неблагоприятным температурными и влажностными условиями может негативно влиять на общее состояние и физическую работоспособность, способствовать появлению психологической и эмоциональной неустойчивости, ухудшать качество жизни», - добавляют специалисты.

Для организма в такие некомфортные погодные условия необходима поддержка - в первую очередь это лечение имеющихся хронических заболеваний, общеукрепляющие средства, соблюдение режима труда и отдыха.