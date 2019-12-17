РИАМО - 17 дек. При перевозке деревьев или праздничных композиций в общественном транспорте Подмосковья их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой и связать, чтобы избежать загрязнения салона смолой или опавшими иголками, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Водитель может отказать пассажирам в провозе хвойных деревьев, если они препятствуют входу или выходу пассажиров.

«Бесплатно в автобусах можно провозить елочки и букеты из веток, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 сантиметров. Более крупные деревья можно перевозить за отдельную плату. Главное, чтобы их параметры в сумме были не больше 180 сантиметров», — говорится в сообщении.

Провоз праздничного багажа оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 34 рубля, в пригородном зависит от расстояния (до 25 километров — 34 рубля, от 25–50 — 68 рублей, 50 и более — 102 рубля).

На пригородных электропоездах пассажиры могут бесплатно провозить деревья и композиции, если параметры багажа не превышают 180 сантиметров. Если дерево все же превышает допустимые параметры, а длина пути не превышает 100 километров, то за багаж нужно доплатить 120 рублей; если пассажир едет на расстояние, превышающее 100 километров, следует заплатить 240 рублей. Отметим, что для багажа необходимо оформить отдельный билет.

В этом году в Подмосковье организовано более 400 площадок, где жители могу приобрести ели, сосны или букеты из веток.