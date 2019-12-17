РИАМО - 17 дек. Благотворительный проект «Цифровая школа» реализовали в Чкаловской школе-интернате для обучающихся с особенностями здоровья, там открылся компьютерный класс на 14 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Министерство реализовало проект вместе с оператором мобильной связи Tele2. Класс оборудован ноутбуками, принтерами и интерактивной панелью.

«В день открытия перед учениками и сотрудниками школы выступили директор Чкаловской общеобразовательной школы-интерната Ольга Горовенко, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар, глава городского округа Щелково Сергей Горелов, а также директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин», — говорится в сообщении.

Новый компьютерный класс позволит каждому учащемуся осваивать электронные образовательные ресурсы и поможет дальнейшей успешной социализации ребят в обществе.

Кроме того, оператор обеспечил в школе доступ к скоростному интернету с помощью технологии LTE-450. Работа на базе данного стандарта позволяет предоставить высокоскоростной интернет там, где раньше это было невозможно — даже в самых отдаленных и труднодоступных местах.