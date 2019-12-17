РИАМО - 17 дек. В Подмосковье с января по сентябрь 2019 года ввели в эксплуатацию более 310 тысяч квадратных метров торговых площадей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» за период январь-сентябрь введено в эксплуатацию более 310 тысяч квадратных метров торговых площадей», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Так, в третьем квартале, в городском округе Балашиха открылся ТЦ «Новоизмайловский» общей площадью 13,5 тысяч квадратных метров и предусматривающий 200 рабочих мест.

В городском округе Серпухов открыт ТЦ «Город» общая площадь которого составляет 3 тысячи квадратных метров. В городском округе Щелково открылись сетевые магазины «Магнит» и «Пятерочка», площадь обоих магазинов составляет свыше 1 тысячи квадратных метров.

В Ленинском городском округе в третьем квартале открыт новый супермаркет «Мираторг» общей площадью 800 квадратных метров.