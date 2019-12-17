РИАМО - 17 дек. Более 500 звонков с просьбой о ветеринарной помощи поступило в Единый колл-центр Подмосковья с начала его работы 1 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Центр начал свою работу 1 ноября. Количество звонков о помощи ветеринарных специалистов за полтора месяца превышает 500. Это говорит о доступности, оперативности и повышении качества ветеринарных услуг в области», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Квалифицированные операторы работают с 09:00 до 21:00 каждый день. Они консультируют насчет деятельности государственной ветеринарной службы Московской области, рассказывают, как вакцинировать животных от бешенства и других инфекций, оформить документы для поездок с животными и так далее.

Люди чаще всего звонили, чтобы попросить специалиста приехать на дом, либо чтобы записаться на прием к ветврачу, проконсультироваться, заказать лекарства для питомца.

Чаще всего ветврачи выезжали в Мытищи, Одинцово, Ступино, Долгопрудный, Талдом, Видное и Каширу.

Телефон Единого контактного центра Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области: 8 (495) 668-01-25.