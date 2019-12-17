РИАМО - 17 дек. В поселке Чисмена Волоколамского городского округа построят новый Дом культуры, уже определен подрядчик, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Контракт заключен с ООО «Альсена». Согласно техзаданию, будет построено новое современное здание. На прилегающей территории выполнят работы по комплексному благоустройству и озеленению. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«Завершить строительство нового объекта культуры планируется в 2021 году», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство дома культуры предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета.