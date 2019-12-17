РИАМО - 17 дек. Два праздничных новогодних мероприятия в подмосковном Красногорске вошли в пятерку самых популярных среди праздничных шоу в Московской регионе, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

Рейтинг детских новогодних Елок Москвы и Подмосковья составили по результатам анализа их уникальности и популярности у зрителей.

«В первую пятерку новогодних Елок в Москве и Подмосковье для детей в новогодние праздники входят Кремлевская Елка в Государственном Кремлевском дворце, Елка в Крокусе «День Рождения Деда Мороза», Елка на ВДНХ «Домовой в витрине», «Капризная Елка» в Архангельском и Елка на Новом Арбате», – говорится в сообщении.

Елка «День Рождения Деда Мороза» пройдет с 21 декабря по 7 января в концертном зале Crocus City Hall. «Капризная Елка» пройдет 21, 22, 28 и 29 декабря и с 2 по 12 января в Малом дворце «Каприз» усадьбы Архангельское.