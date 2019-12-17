РИАМО - 17 дек. Сотрудники «Мособлгаза», которые вошли в команду Подмосковья, заняли призовые места на чемпионате России по перетягиванию каната, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«15 декабря в Москве, в легкоатлетическом манеже ЦСКА, состоялся чемпионат России 2019 года по перетягиванию каната. Единственная команда из Подмосковья, в состав которой вошли сотрудники «Мособлгаза», заняла призовые места в двух категориях», - говорится в сообщении.

Сотрудницы «Мособлгаза» стали победительницами чемпионата, заняв первое место в категории «Женщины до 560 килограмм» и получили право на присвоение спортивного звания кандидата в мастера спорта.

Мужчины из Мособлгаза заняли третье место в категории «Мужчины до 720 килограмм».

Представители 15 регионов страны поучаствовали в чемпионате России, выступив в четырех категориях. На турнире присутствовали наблюдатели Международной федерации перетягивания каната (TWIF). Среди приглашенных были представители министерства спорта РФ, министерства обороны РФ и Москомспорта.