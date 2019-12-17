РИАМО - 17 дек. Жители Московской области, имеющие социальную карту, должны будут каждый месяц записывать бесплатный абонемент в кассах МЦД для свободного проезда по диаметрам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Соцкарту необходимо валидировать на вход и на выход, при этом при наличии на одной станции турникета и валидиатора, карту можно приложить к любому считывающему устройству», - говорится в сообщении.

Льготы по новым правилам предоставляются пенсионерам, родителям детей-инвалидов, многодетным семьям, опекуну приемного ребенка, детям от 5 до 7 лет.

Также социальной картой могут воспользоваться по старым правилам в том числе ветераны труда и войны, инвалиды 1-3 группы, дети-инвалиды, люди, пострадавшие вследствие воздействия радиации, дети, получающие пенсию по потере кормильца в возрасте от 7 до 14 лет.

Подмосковным школьникам также доступен льготный проезд по прежним тарифам ЦППК с 50% скидкой по разовым поездкам.