РИАМО - 17 дек. АО «Мособлэнерго» провело за 11 месяцев 2019 года 25 антитеррористических тренировок и 11 семинарских занятий, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Мероприятия проводились с целью подготовки руководящего состава и работников компании к действиям при возникновении террористической угрозы, практической отработки вопросов действий работников филиалов при возникновении террористической угрозы», - говорится в сообщении.

Тренировки проводились по экстренной эвакуации при обнаружении на объектах компании предмета, напоминающее взрывное устройство. Также отрабатывались требования регламента по оперативной реакции в случае террористической угрозы.

Сотрудники «Мособлэнерго» показали слаженность действий и быстрое реагирование.

В тренировках поучаствовали более 1,3 тысячи работников компании, к ним присоединились представители правоохранительных органов и частных охранных предприятий, охраняющих объекты «Мособлэнерго».

Занятия организовали служба безопасности совместно с антитеррористической комиссией и руководством Красногорского, Павлово-Посадского, Одинцовского, Домодедовского, Щелковского, Сергиево-Посадского, Мытищинского, Коломенского, Краснознаменского и Раменского филиалов компании.

С 2016 года в АО «Мособлэнерго» работает антитеррористическая комиссия, которая сотрудничает со службой безопасности компании. Цели их работы - выполнение мероприятий по повышению готовности сил и средств на случай возникновения возможных террористических и экстремистских проявлений на объектах компании.