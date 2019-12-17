РИАМО - 17 дек. Подмосковье стало лидером по числу финалистов и победителей первой олимпиады кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«83 участника из Подмосковья вошли в число финалистов, а 21 – в число победителей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Также Московская область заняла первое место по количеству заявок на участие в олимпиаде.

«Наши школьники подали свыше 6 тысяч заявок, желающих было очень много, мы оказались в лидерах. Безусловно, заслуга наших побед в олимпиаде связана с успешной реализацией программы «Наука в Подмосковье», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что в Подмосковье большое внимание уделяется дополнительному образованию. Школьникам предоставляется возможность обучаться в кружках на любой вкус.

Олимпиада НТИ.Junior – первая в России командная инженерная олимпиада, в которой участвуют учащиеся 5-7 классов. Она проводится АНО «Россия – страна возможностей» совместно с «Платформой НТИ» и кружковым движением НТИ.

На площадке этой платформы учащиеся знакомятся с новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические задачи.