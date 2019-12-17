РИАМО - 17 дек. Стенд Московской области с изделиями народных художественных промыслов стал лучшим на выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», которая проходила с 11 по 15 декабря в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Участниками экспозиции стали ведущие предприятия из Гжели, Федоскина, Клина, Сергиево-Посадского городского округа, Вербилок, Жостова, Ликино-Дулева, Павловского Посада и других муниципалитетов.

«Московская область является одним из самых представительных субъектов России как по количеству организаций традиционных народных художественных промыслов, так и по разнообразию видов производств. Сегодня в Подмосковье функционирует 19 предприятий, занятых производством товаров народных художественных промыслов, в этой сфере занято около 2300 человек», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Правительство области оказывает предприятиям отрасли поддержку в экспортно-выставочной деятельности, добавил он.

«В сентябре 2019 года 12 предприятий народных художественных промыслов Подмосковья получили компенсацию за счет средств бюджета Московской области на участие в шести крупнейших международных и всероссийских выставках на сумму более 8,2 миллиона рублей. На прошедшей выставке единый стенд для подмосковных промыслов также был подготовлен Московской областью», – отметил Хромов.

Зампред подчеркнул, что организаторы выставки также признали стенд Московской области «Лучшим региональным стендом».