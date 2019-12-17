РИАМО - 17 дек. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил музей-заповедник П.И. Чайковского в подмосковном Клину со 125-летием, которое будут отмечать 22 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Ваше учреждение проделало впечатляющий путь от небольшого частного музея до крупного центра с богатейшей коллекцией экспонатов, ежегодно принимающего сотни тысяч посетителей. Сегодня музей активно реализует замечательные совместные проекты с крупнейшими отечественными театрами и проводит за рубежом выставки, способствующие популяризации российского музыкального искусства», – отметил Мединский.

По его словам, в музее трудятся профессионалы высокого класса, проделывающие колоссальную научно-исследовательскую работу по сохранению и систематизации наследия великого композитора.

Накануне юбилея в музее-заповеднике открылся первый в Московской области виртуальный концертный зал, созданный в рамках национального проекта «Культура».

«Посетители музея теперь смогут увидеть и услышать выступления знаменитых мировых артистов, музыкальных коллективов и звезд мировой классической музыки с различных площадок России и мира, находясь непосредственно в музее», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В музее установили большой светодиодный экран, новую акустическую систему и микшерный пульт, звуковой процессор и усилители. Первым концертом в виртуальном концертном зале станет демонстрация проекта «Чайковский. Возвращение в Вену» в исполнении Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, который состоялся в ноябре 2019 года в венском Концертхаусе.

Харламова добавила, что следующий виртуальный концертный зал откроется в МВК «Новый Иерусалим».