РИАМО - 17 дек. В следующем году на территории Подмосковья откроют семь комплексов по переработке отходов (КПО), в 2019 году в эксплуатацию ввели пять таких комплексов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы строим совершенно новые, современные комплексы по переработке отходов, где ни запахам, ни грязи нет места. Таких комплексов строим 12. Порядка пяти сдали в этом году, остальные семь будут сданы в следующем году», – сказал Воробьев в эфире телеканал «Россия 24».

Он добавил, что следующий год станет переломным для Подмосковья в тематике утилизации отходов.

«Мы были очень рады, когда увидели, как интенсивно начали разделять мусор жители, потому что было очень много скептиков. Спасибо жителям, которые очень внимательно подошли к культуре раздельного сбора отходов», – заключил Воробьев.

Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов с января 2019 года. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.

К концу 2019 года количество закрытых в Подмосковье полигонов ТБО составит 27 из 39. Оставшиеся 12 полигонов закроют к 2030 году, два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов.