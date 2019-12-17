РИАМО - 17 дек. В 2020 году в Московской области откроют около 30 школ, в 2019 году было заложено строительство 50 учебных заведений, при этом в регионе наблюдается их дефицит, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Темпы (строительства – ред.) хорошие, но недостаточные, потому что у нас активно прибывает население – порядка 90 тысяч человек в год. У нас есть дефицит школ и детских садов. Поэтому в рамках национальных проектов президента мы в апреле 2019 года заложили строительство порядка 50 школ и пристроек», - сказал Воробьев в эфире «Россия 24».

Пристройки рассчитаны на 400-600 мест, их тоже можно считать за полноценную школу, добавил губернатор.

«В 2020 году мы должны сдать порядка 30-32 школ», - отметил Воробьев.

Он добавил, что на сегодняшний день дефицит школ и детских садов сохраняется в таких муниципалитетах, как Одинцово, Красногорск, Балашиха и Подольск.