РИАМО - 17 дек. В текущем году ключи от своих квартир получили около 19 тысяч дольщиков, в следующем году планируется выдача ключей еще 15 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы поставили рекорд – порядка 19 тысяч ключей мы людям вручили от квартир, которые они ждут кто-то 10, кто-то чуть меньше лет. Это, конечно, требует от нас очень серьезной мобилизации ресурсов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в регионе потратили уже порядка 60-65 миллиардов рублей на то, чтобы удовлетворить права граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков.

Ранее Воробьев призвал власти региона обратить внимание на сдачу всех жизненно важных объектов.