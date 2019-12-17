РИАМО - 17 дек. В текущем году ключи от своих квартир получили около 19 тысяч дольщиков, в следующем году планируется выдача ключей еще 15 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В этом году мы поставили рекорд – порядка 19 тысяч ключей мы людям вручили от квартир, которые они ждут кто-то 10, кто-то чуть меньше лет. Это, конечно, требует от нас очень серьезной мобилизации ресурсов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в регионе потратили уже порядка 60-65 миллиардов рублей на то, чтобы удовлетворить права граждан, которые пострадали от нерадивых застройщиков.
Ранее Воробьев призвал власти региона обратить внимание на сдачу всех жизненно важных объектов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии