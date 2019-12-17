РИАМО - 17 дек. Запуск московских центральных диаметров позволит увеличить ежегодный пассажиропоток до 1 миллиарда человек в течение четырех лет, сейчас рост пасажироперевозок составляет 10-15% в год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важная, необходимая программа, потому что количество пассажироперевозок растет каждый год на 10-15%. А с запуском МЦД достигнет через 3-4 года почти миллиарда пассажироперевозок в год», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре.

Проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка» или «Тройка-Стрелка», пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажиры диаметров могут бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

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