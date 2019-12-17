РИАМО - 17 дек. Строители завершили монтаж основной части пролетного строения путепровода через железную дорогу у станции Дедовск в городском округе Истра, общий вес установленных металлоконструкций составил 400 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Полностью завершить работы по монтажу планируется в феврале 2020 года. Длина пролетного строения составит 121 метр, а общий вес конструкций – 680 тонн.

«На данный момент строительство путепровода выполнено более чем на 55% от общего объема работ. Строительство путепровода идет в соответствии с графиком. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу планируется в третьем квартале 2020 года», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Проект предусматривает строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час с перспективной пропускной способностью порядка 14 тысяч автомобилей в сутки.

Новый путепровод обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между частями города. Ликвидация переезда также обеспечит безопасное движение поездов Рижского направления. Благодаря строительству нового объекта транспортной инфраструктуры жители Дедовска будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно.