РИАМО - 17 дек. Компания «Бизнестрейд» не предоставила сведения по факту нарушения закона о конкуренции, за что ее привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

«ООО «Бизнестрейд» привлечено московским областным УФАС России к административной ответственности на сумму 50 тысяч рублей за нарушение федерального закона «О защите конкуренции», - говорится в сообщение.

Компанию оштрафовали за непредставление сведений управлению ФАС.

Действия фирмы привели к осложнению исполнения антимонопольным органом функции по предупреждению незаконной деятельности монополий и недобросовестной конкуренции.