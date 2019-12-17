РИАМО - 17 дек. Компания «Сонгрим Рус», которая производит комплектующие изделия для холодильников и стиральных машин в поселке Дорохово Рузского городского округа, выплатит большой штраф за многочисленные нарушения, выявленные эконадзором, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Работники компании не соблюдали правила хранения опасных отходов – ртутьсодержащих ламп. Лампы складировались на участке погрузочно-разгрузочных работ, не оборудованных средствами индивидуальной защиты на случай протечки ртути», - говорится в сообщении.

Также компания не вносила плату за негативное воздействие на окружающую среду, не провела инвентаризацию вредных отходов и не показала Минэкологии результаты производственного экологического контроля.

Работник компании, который был ответственный за принятие решений, имеющих последствия в сфере экологии, не прошел обязательного обучения.

Компанию оштрафовали на 265 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии.