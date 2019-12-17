РИАМО - 17 дек. Заседание расширенной коллегии Минсельхозпрода Подмосковья, посвященное предварительным итогам работы в сфере агропромышленного комплекса, состоится 18 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие проведут в Одинцовском городском округе на территории племхоза «Наро-Осановский». Заседание пройдет под председательством главы Минсельхозпрода региона Андрея Разина.
«Поговорим об урожае этого года, о вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения, результатах борьбы с борщевиком и реализации мероприятий по оформлению скотомогильников в этом году. Обсудим взаимодействие министерства с муниципальными образованиями в части работы с животными без владельцев и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота», – сказал Разин.
Кроме того, по словам министра, на заседании подведут итоги работы Гостехнадзора и Госохотнадзора Минсельхозпрода области в уходящем году.
«Также мы планируем рассмотреть задачи АПК на следующий год. Акценты будут сделаны на развитие молочной отрасли в Подмосковье, готовность к проведению весенне-полевых работ в 2020 году и экспорт сельхозпродукции», – добавил министр.
В завершение заседания состоится награждение грамотами и благодарственными письмами руководителей лучших хозяйств и сельхозпредприятий региона.
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