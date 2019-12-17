РИАМО – 17 дек. Ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed в Италии выяснили, что частое употребление перца чили может помочь снизить риск смерти от заболеваний сердца и сосудов, пишет Газета.ru.

В исследовании приняли участие 23 тысячи человек. Эксперимент длился почти 8 лет.

«Удалось выяснить, что процент смертности от сердечного приступа среди тех, кто регулярно употреблял перец раз в неделю, на 40% ниже. От заболеваний сосудов головного мозга – на 50% ниже», – говорится в материале.

По словам эпидемиолога Марии Лауры Боначио, примечательно, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена. Перец чили защищает организм как тех, кто следует средиземноморской диете, так и тех, которые питаются не столь правильно.