РИАМО - 17 дек. Экспорт сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области, по итогам 2019 года увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Мы перешагнули намеченную планку агроэкспорта в этом году – планировали экспортировать на 895,6 миллиона. долларов, а по прогнозируемым итогам мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 930 миллионов долларов. Этот результат превышает прошлогодние показатели на 13%», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

В прошлом году область экспортировала сельхозпродукции на 822 миллиона долларов. В основном это мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а также белки и животные жиры.

«Прирост достигнут за счет продвижения и позиционирования сельхозпродукции нашего региона, увеличения внешних рынков сбыта и поставок продуктов глубокой переработки», – отметил Разин.

По словам министра, сейчас экспорт подмосковных товаров в основном идет в страны СНГ – примерно 75%. Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай.