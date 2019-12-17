РИАМО - 17 дек. В Наро-Фоминском городском округе на торги выставили участок площадью 8796 квадратных метров, он предназначен для размещения баз и палаточных лагерей в походах и экскурсиях, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Подмосковья.

Участок расположен в деревне Васильево сельского поселения Волченковское.

«Начальный размер годовой арендной платы за пользование участком составит 480 833 рублей. Срок аренды 9 лет», — говорится в сообщении.

На участке можно организовать конные прогулки, организовать экскурсии и разместить лагерь и стенды с информацией о природной среде.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 января 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер».