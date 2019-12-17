РИАМО - 17 дек. С начала 2019 года в Московской области построено 19 железнодорожные переездов, это связано с значительно выросшей интенсивностью пригородного сообщения, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы построили 19 переездов над железнодорожным полотном, потому что по сути шлагбаум уже не поднимается. Интенсивность пригородного сообщения радикально выросла за последние пять лет. Поэтому каждая дорога, каждая развязка и переезд – это спасение», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина создана Московская транспортная дирекция, которая комплексно подходит к развитию московского транспортного узла.

«В этом году мы сдали значительные объекты и в Люберцах, и в Одинцове, в Красногорске. По сути, в каждом муниципалитете мы ведем большую работу по модернизации дорог», - добавил Воробьев.