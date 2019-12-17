РИАМО - 17 дек. В центральном Дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминска 18 декабря пройдет мастер-класс по вязанию «Варежки от бабушки» в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«На мероприятие приглашены более 100 участников проекта «Активное долголетие». Специальные гости мастер-класса – советский и российский ученый-зоолог, профессор, ведущий телепередачи «В мире животных» и путешественник Николай Николаевич Дроздов и советский и российский актер кино, заслуженный артист России Алексей Николаевич Огурцов», — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Все связанные на мастер-классе варежки будут переданы детям в социально-реабилитационные центы и детские дома-интернаты.

Начало мастер-класса в 11:00.