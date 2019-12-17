РИАМО - 17 дек. Рост экономики Московской области в текущем году составит до 4,2%, что является наилучшим результатам в стране, в 2019 году в регионе создадут порядка 70 тысяч рабочих мест, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Экономика определяет успех в социальном преобразовании. Мы стараемся уделять особенное внимание промышленности, инвестициям. В 2019 году рост экономики мы прогнозируем на уровне на уровне 4-4,2% - это выше, чем по стране», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в основной капитал будет привлечено порядка 1 триллиона рублей инвестиций, что позволяет рассчитывать на новые предприятия и новые рабочие места.

«В частности в 2019 году мы создадим порядка 70 тысяч рабочих мест и 137 предприятий. <…> Создавая один завод, ты создаешь, как правило, 100-150 рабочих мест. Поэтому наша задача – привлекать новых эффективных инвесторов в самые разные индустриальные парки, которых в Подмосковье есть порядка 50», - заключил Воробьев.