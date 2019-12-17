РИАМО - 17 дек. В подмосковном городе Руза во вторник прошел мастер-класс по авкааэробике с участием трехкратной олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта по синхронному плаванию Ольги Брусникиной, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Мастер-класс прошел во Дворце водных видов спорта «Руза», в нем приняли участие около 100 членов проекта «Активное долголетие» из 14 муниципальных образований Московской области.

«В рамках программы поддержки активного образа жизни для людей старшего возраста проводилась экскурсия по Дворцу водных видов спорта. Гостям показали современные бассейны, в которых занимаются игроки ватерпольного клуба «Штурм», фитнес-зал, батутный зал и многое другое», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в Московской области более 2 миллионов пенсионеров, и те из них, кто участвует в программе «Активное долголетие» получают положительные эмоции и приятные впечатления практически ежедневно.

«Важно, чтобы человек, выходящий на пенсию, чувствовал поддержку, чувствовал, что он является важной частью этого общества. Это отличная инициатива», — заключил министр.

Брусникина выразила уверенность, что благодаря программе «Активное долголетие» пенсионеры будут открывать для себя что-то новое.