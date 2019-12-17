РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске торжественно наградили около 50 активистов, им вручили сертификаты премии главы Подольска, дипломы лауреатов премии «Наше Подмосковье» и благодарственные письма Московской областной думы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска во вторник вечером прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению сертификатов на премию главы городского округа Подольск, дипломов лауреатов премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и благодарственных писем Московской областной думы. В мероприятии приняли участие глава Подольска Николай Пестов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«Сегодня торжественно наградили 23 активистов дипломами премии губернатора «Наше Подмосковье». Еще 18 получили сертификаты премии главы Подольска, пяти отличившимся вручили ряд благодарственных писем от благотворительного фонда Подольских курсантов и трем от Мособлдумы», - сказал сотрудник администрации.

За три года премией главы были отмечены 68 активистов округа, в 2019 году ее получили 18 активистов. На соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье» в 2019 году жители Подольска подали 243 проекта, из них лауреатами стали 23 представителя Подольска.

«Большое спасибо вам, неравнодушным людям разных возрастов, членам различных общественных организаций, настоящим патриотам нашего большого Подольска. Желаю вам успехов, новых инициатив и их воплощения в жизнь», - сказал Пестов.

По словам Максимовича, в 2020 году многие проекты активисты смогут реализовывать на условиях софинансирования из бюджета. Он выразил надежду, что это поможет реализовать в горокруге еще более значимые социальные и общественные проекты.