РИАМО - 17 дек. В подмосковном Чехове полицейские задержали 34-летнего ранее судимого жителя Волгоградской области, подозреваемого в нападении с ножом на трех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Новоселки в ходе распития спиртного.

«На почве личной неприязни злоумышленник причинил телесные повреждения трем мужчинам, которые впоследствии с ножевыми ранениями были доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.