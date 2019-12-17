РИАМО - 17 дек. В Орехово-Зуевском городском округе на аукционе продали участок земли со зданием, это принесло бюджету округа 3,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с министерством имущественных отношений Московской области на электронной торговой площадке РТС-тендер проведен аукцион в электронной форме, в результате которого продано 3-х этажное здание площадью 1301 квадратный метр с земельным участком площадью 598 квадратных метров, расположенное в Орехово-Зуевском городском округе», — говорится в сообщении.

По итогам упорной борьбы между 18 участниками цена лота поднялась в восемь раз при начальной 478 тысяч рублей. Все средства поступят в бюджет Орехово-Зуевского городского округа.

Всем желающим поучаствовать в торгах нужно перейти на Единый портал торгов Московской области и узнать необходимую информацию о лотах.