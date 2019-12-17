РИАМО - 17 дек. Во вторник ушел из жизни главный художник театра кукол имени С.В. Образцова Сергей Алимов, он был народным художником РФ, сообщается на официальном сайте театра.

«Его работы в театре: «Пиковая дама», «Великий пересмешник», «Братец Кролик», «Винни по прозвищу Пух!», «Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Три поросенка» «Дон Кихот», «Барон Мюнхаузен». Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру», — говорится в некрологе.

Алимов скончался на 82-м году жизни. Он также был членом Российской академии художеств, лауреатом Государственной премии России, кавалером Ордена Дружбы.