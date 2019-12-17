РИАМО - 17 дек. Компанию «ДиетЭкс» включат в реестр недобросовестных поставщиков за несоблюдение контракта на покупку рыбных продуктов, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные федеральным государственным казенным учреждением комбинатом «Лесной», в отношении ООО АПК «ДиетЭкс» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Государственный комбинат «Лесной» заключил контракт с компанией «ДиетЭкс» на приобретение рыбных продуктов, но фирма нарушила условия договора, который в дальнейшем был расторгнут в одностороннем порядке.

Компания не представила документы, доказывающие устранение нарушений условий контракта на заседании комиссии управления ФАС, поэтому оно приняло решение, что сведения в отношении компании «ДиетЭкс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.