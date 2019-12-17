РИАМО - 17 дек. «Мособлгаз» провел газопровод, который уже ввели в эксплуатацию, по улицам Чехова, Московская и Мещерский переулок в Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«До конца года газ придет в деревни Назарьево городского округа Шаховская, Поповка Раменского муниципального района, Хотебцево и Петрищево Рузского городского округа и другие. Будет создана возможность для газификации более 2 500 жителей региона», – рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Общая длина построенной газовой сети - 2,2 километра. Новый газопровод увеличит надежность эксплуатации и повысит безопасность газоснабжения жителей города.

Газопровод построили по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Планируется, что в этом месяце «Мособлгаз» введет в эксплуатацию еще 15 газопроводов Московской области, общая протяженность которых с начала 2019 года составит более 200 километров.