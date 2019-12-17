РИАМО – 17 дек. Общественная активистка Мария Бутина рассказала о жизни в американской тюрьме, по ее словам, ей устраивали постоянные обыски с раздеванием.

Бутину арестовали в Вашингтоне летом 2018 года. Девушке вменяли попытку проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику. Также ее обвиняли в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Она признала вину и провела в тюрьме 15 месяцев. Российские дипломаты пришли к выводу, что признания вины россиянки добивались пытками. Бутина вернулась в Россию в октябре 2019 года.

«Я сидела в одиночной камере 117 дней. Там было очень холодно, меня будили каждые 15 минут, мне устраивали постоянные обыски с раздеванием. Я полагаю, наверное, это пытки. По крайней мере, ООН тоже так полагает. И единственное, в чем мои адвокаты были абсолютно правы, в том, в чем я, собственно говоря, призналась, оно было, ну так скажем, то, что можно было притянуть за уши. Мне надо было хотя бы что-то дать. Вот это и было «хотя бы что-то», — сказала Бутина в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она также добавила, что те, кто не был в таких ситуациях, не должны ее осуждать и советовать, как надо было поступить.