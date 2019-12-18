РИАМО - 18 дек. В Красногорске в среду состоится конференция «Туризм как экономика впечатлений», посвященная продвижению туристических продуктов с помощью эмоций и взаимодействия с клиентами, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Конференция начнется в 11:00 по адресу: Красногорск, улица Международная, дом 20, МВК «Крокус Сити», отель «Аквариум».

В программе конференции заявлены выступления министров правительства Московской области, представителей школы бизнеса «Сколково» и специалистов в сфере туризма.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.