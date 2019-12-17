РИАМО - 17 дек. В главном храме Ракетных войск стратегического назначения в подмосковной Власихе состоялось богослужение в честь Престольного праздника и 60-летия образования РВСН, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Власиха.

День Ракетных войск стратегического назначения отмечается 17 декабря. В этот день 60 лет назад был создан самый грозный вид Вооруженных сил, остающийся мощным ядерным щитом страны. Небесной покровительницей РВСН является святая великомученица Варвара.

«Службу провел епископ Клинский Стефан. В богослужении приняли участие глава Власихи Альберт Алябьев, глава Молодежного Виктор Юткин, заместитель командующего РВСН по вооружению, генерал-майор Сергей Параскун, военнослужащие гарнизона и местные жители», – говорится в сообщении.

По окончании богослужения владыка Стефан пообщался с военнослужащими и преподал всем благословение, после чего для всех была устроена праздничная трапеза.

В ответном слове Алябьев поблагодарил викария Святейшего патриарха за внимание к Власихе и поздравил всех с праздником.

«В этот торжественный день мы рады приветствовать Вас в нашей ракетной столице, в главном храме ракетчиков по случаю престольного праздника и Дня РВСН. Разрешите выразить слова благодарности за Ваше внимание к нашей Власихе, за приумножение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», – отметил глава муниципалитета.