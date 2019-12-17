РИАМО - 17 дек. Мошенники под видом официального сайта «Острова Мечты» обманывают покупателей, которые приобретают билеты онлайн в тематический парк Москвы, говорится в сообщении пресс-службы «Острова Мечты».

«Мы активно боремся с фейковыми сайтами, а также предупреждаем наших подписчиков в социальных сетях об обманных схемах», - говорится в сообщении.

Билеты в тематический парк «Остров Мечты» можно купить только на официальном сайте проекта.

«Остров мечты» – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме Москвы. Объект будет состоять из восьми тематических зон. Его планируют открыть 29 февраля 2020 года.