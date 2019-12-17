РИАМО – 17 дек. Ели, посаженные на дачных участках, создают большую тень, к их посадке нужно подходить обдуманно, сообщил председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Все зависит от размера участка. Если его площадь — две-три сотки, лучше выбрать более миниатюрные деревья», — сказал Туманов в интервью aif.ru.

Эксперт предупредил, что взрослая ель создаст большую тень, и под ней ничего не вырастет. Сажать их рекомендуется на участках стандартного размера, где есть свободное место, не занятое огородом.

«Ель можно посадить с северной стороны дома, она прекрасно себя чувствует там, где плохо другим растениям. Хвойным, особенно когда они маленькие, легкая полутень лучше, чем открытое солнце», — добавил Туманов.

По его словам, ели поглощают из почвы калий, фосфор и другие питательные вещества не больше, чем другие деревья, и даже меньше, чем плодовые. При этом хвойные выделяют вещества фитонциды, которые убивают и тормозят рост микроорганизмов.

«Даже если это как-то отрицательно действует на какие-то другие растения, отрицательный эффект — может быть, процентов пять», — подчеркнул эксперт.

Ели отлично очищают воздух, наполняют его приятным хвойным ароматом. Они неприхотливы в уходе не требуют специального полива, неплохо переносят засуху и могут расти в почве с небольшим содержанием гумуса. При этом они медленно растут, и не стоит перекапывать почву вокруг них.

Если же на участке нет места для высокой ели, можно посадить более мелкие хвойные растения. К ним относятся, например, сосна горная, можжевельник и туя.