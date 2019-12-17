РИАМО - 17 дек. Концерт «Рождество на Бродвее» состоится в кафедральном соборе Святых Петра и Павла 19 декабря, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Бельканто».

«В преддверии самого ожидаемого дня в году, под сводами старинного собора на Китай-городе прозвучат знаменитые джазовые импровизации Гершвина и Синатры, сюиты Бернстайна и Уэббера, фанфары-этюд Шелли и многие другие сочинения бродвейских композиторов. Праздничная атмосфера и акустика собора перенесут зрителей из дождливой Москвы в мекку театральной культуры – знаменитый Бродвей», – говорится в сообщении.

В концерте примут участие Государственный духовой оркестр России и заслуженный артист республики Абхазия, известный органист Лука Гаделия.

Концерт пройдет в рамках X Международного фестиваля «Дорога в Рождество» фонда «Бельканто», стартовавшего в столице в начале декабря и завершающегося торжественным концертом «Орган, оркестр и хор» 18 января. В программе фестиваля заявлены концерты классической, этнической и неоклассической музыки.