РИАМО - 17 дек. Подмосковье за текущий год значительно продвинулось в сфере раздельного сбора мусора, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Да, многое надо перерабатывать, я всегда был сторонником раздельного сбора. И потихоньку в ряде регионов, например, в Московской области, за прошедший год это сильно продвинулось – раздельный сбор. Баки стоят разные, мусоровозы разные подъезжают», – сказал Иванов в ходе пленарной сессии «Сохраняя будущее: первые итоги реализации нацпроекта «Экология» на расширенной коллегии Минприроды.

При этом он подчеркнул необходимость выстраивания понятной цепочки в каждом регионе, где жители занимаются раздельным сбором мусора. Граждане должны знать, что отходы действительно будут сортироваться и после – перерабатываться.

«Идею можно скомпрометировать на корню, если люди видят, что к разным бакам подъезжает один мусоровоз, все в кучу сваливает и увозит – какой это раздельный сбор? Это бессмыслица. Но каждый мусоровоз должен знать, куда он должен везти отдельно пластик, отдельно бумагу с картоном, отдельно стекло – значит должны быть созданы мощности по переработки отходов. Они у нас начали создаваться, но, конечно, быстро не сделаешь», – добавил Иванов.

По его словам, тарифы на вывоз коммунальных отходов должны отличаться и зависеть от специфики того или иного региона.

«Я всегда говорил, что Россия очень большая страна, чтобы судить о ней по одной мерке. Это касается и тарифов на вывоз ТКО. Нельзя сделать один тариф на всю страну, потому что регионы разные. В одном регионе надо везти ТКО для утилизации или переработки на расстояние в 200 километров, а в другом на расстояние в 20 километров. Ну как может быть один тариф?» – сказал Иванов.

Он пояснил, что 70% стоимости тарифа – это транспортные расходы и они должны естественным образом отличаться в разных регионах.

С начала 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.