РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Жителей Люберец призвали не рубить ели и сообщать обо всех фактах вырубки хвойных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории Малаховского участкового лесничества ежегодно накануне новогодних праздников проводится акция «Елочка». Она направлена на сохранение хвойных молодняков от незаконных рубок. Если вы стали свидетелем лесонарушения, сообщите о нем в отдел полиции по телефону: 112 или в подольский филиал ГКУ МО «Мособллес» по телефону: 8(496)769-95-21», – говорится в сообщении.

Во время акции сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления патрулируют территорию по заранее разработанным маршрутам. Они пресекают нарушения лесного законодательства на землях лесного фонда Московской области.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей и уголовная ответственность - от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 2 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Сотрудники Малаховского лесничества призывают жителей городского округа приобретать ель на организованных базарах. При покупке требуйте у продавца выдать квитанцию или чек.