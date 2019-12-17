РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы продлили вакцинацию против гриппа до 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В поликлинические отделения Люберецкой областной больницы в конце ноября поступило 8 тысяч доз вакцины нового поколения «Ультрикс/Квадри». Она предназначена для вакцинации взрослого населения против четырех основных штаммов гриппа. <...> Для прохождения процедуры обращайтесь в регистратуру поликлиники по месту прикрепления до 31 декабря», – сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он добавил, что сделать прививку можно бесплатно, это займет не более 10-15 минут. Пациенту при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.