РИАМО - 17 дек. Лучших преподавателей Подмосковья наградили губернаторскими премиями на торжественной церемонии, которая состоялась в доме правительства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сегодня мы традиционно наградили участников конкурса «Лучший по профессии в сфере образования». Лучших определили в 20 номинациях – это и учителя, и воспитатели, и руководители школ, колледжей и вузов. Все они прошли строгий отбор», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что лучших преподавателей сначала отбирали в своих образовательных учреждениях, потом на уровне округа и далее – области. Лучшие из них получили по 300 тысяч рублей.

По ее словам, наградили также 100 лучших учителей Подмосковья, каждому из которых выдали по 100 тысяч рублей. 49 педагогов, вошедшие в тысячу лучших учителей России, получили еще по 200 тысяч рублей.

«Чтобы стать лучшим по профессии, нужно не только достигнуть высоких результатов, но и распространять свой опыт среди коллег, развиваться и участвовать в жизни профессиональных объединений», – отметила Каклюгина.

Победители прошли строгий отбор на всех уровнях, их определили экспертные комиссии, но фактически это был выбор педагогического сообщества.