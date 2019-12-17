РИАМО - 17 дек. Мосгордума находится в процессе обсуждения и подготовки нормативных актов, касающихся электротранспорта, сейчас в отношении пользователей электронных самокатов, моноколес и сигвеев нет никаких форм регулирования, сообщил во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Мы пока находимся в процессе обсуждения и подготовки нормативных актов. <…>. Для Москвы этот вопрос является очень важным, потому что сигвеев, электровелосипедов, электросамокатов, моноколес и других средств передвижения становится все больше. Они бесшумные, их не слышно - это вызовет опасность. Они ничем не регулируется. Нет даже никаких правовых актов, которые принуждали бы пользователя данного транспортного средства надевать защиту», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, дискуссия вокруг этого вопроса продолжается уже на протяжении двух лет. Она инициирована со стороны граждан, которые очень часто обращались по вопросам пользования электронными средствами передвижения. На территории Москвы был зарегистрирован летальный исход, когда один из пользователей электротранспорта столкнулся с пешеходом.