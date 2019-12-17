РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске с начала сентября вакцинировали от гриппа более 139 тысяч человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

Вакцинация от гриппа началась в городском округе Подольск 9 сентября, планировалось привить 160 тысяч жителей.

«По состоянию на 16 декабря, в Подольске вакцинировали от гриппа более 139 тысяч человек, из них 49,5 тысячи детей от 6 месяцев до 18 лет. Всего по Национальному календарю профилактических прививок в округ поступило 139 280 доз противогриппозной вакцины. Вакцинация против гриппа продлится до 30 декабря», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться к врачу-терапевту или к врачу-педиатру. Он проведет осмотр для выявления противопоказаний и направит на прививку.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, вакцинация является единственным надежным способом защититься от гриппа. Причем основную опасность для человека представляет не сама болезнь, а осложнения, которые она за собой влечет. Благодаря прививке, организм формирует иммунитет к вирусной инфекции.