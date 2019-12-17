РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Педагоги школ №№8, 15 и 17 из Красногорска вошли в число лучших учителей региона, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Во вторник в Доме правительства Московской области прошла церемония награждения лучших преподавателей Московской области.

«В областном конкурсе «Лучший по профессии в сфере образования» награды получили: учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 Наталия Немчинова, учитель начальных классов МБОУ НОШ №17 Татьяна Чернова. А учитель математики МБОУ СОШ №15 Татьяна Новикова не только вошла в ТОП-100, но еще оказалась среди 49 лучших учителей по России», – говорится в сообщении.

Лауреаты прошли строгий отбор на всех уровнях – от муниципального до регионального. Победителей определили экспертные комиссии. Учителя получили грамоты от министерства образования Московской области и денежное поощрение.