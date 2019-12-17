РИАМО - 17 дек. В столице состоялся семинар на тему «Расширение географии туров по Москве. Знакомство с объектами туристского показа с целью привлечения туристов из КНР» для туроператоров, которые ведут деятельность в сфере международного въездного туризма, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В рамках встречи для туроператоров представители комитета по туризму Московской области провели презентацию туристического потенциала городов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Специалисты комитета представили новые объекты культуры и туристического показа, а также отели, рестораны и интересные маршруты.

В семинаре поучаствовали представители комитета по туризму Москвы и Подмосковья, профессиональные отраслевые объединения, крупнейшие российские и ряд китайских туроператоров, а также специалисты объектов туристского показа и культуры.

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