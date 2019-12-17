РИАМО - 17 дек. 81 тысяча москвичей начнет получать социальную выплату в категории «дети войны», начиная с 2020 года, решение парламента по созданию данной категории было единогласным, сообщил во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если я правильно помню, то 81 тысяча москвичей не была охвачена вообще никакими социальными выплатами. И сейчас вот эта 81 тысяча человек будет получать выплату в категории «дети войны» с 2020 года», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что при принятии этой поправки решение было самое консолидированное, все депутаты согласились, что москвичи, которых можно отнести к категории «дети войны», должны получать дополнительную выплату именно по этой категории.