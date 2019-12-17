РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске 18 декабря пройдет встреча представителей администрации с жителями ряда домов на улицах Литейная, Подольских курсантов и Народный проезд, на встрече будут обсуждать благоустройство дворов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске проходят встречи специалистов комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации с жителями по вопросам благоустройства дворов – наличию детских игровых зон, парковочных мест, установки лавочек, поддержания порядка, проведения ямочного ремонта внутри дворовых проездов и других.

«18 декабря такая консультация пройдет на улице Народный проезд, 4, для жителей многоквартирных домов на улице Литейная, 30/9, 32, 34А и 34/2; Подольских курсантов, 11, 13 и 13А; Народный проезд, 4. Начало встречи в 15:00. Всех заинтересованных жителей приглашают принять участие во встрече», – говорится в сообщениии.

Специалисты комитета информируют жителей о запланированных работах, дают необходимые разъяснения и отвечают на интересующие вопросы. Также жителям предлагается заполнить опросные листы и высказать свои замечания и пожелания для внесения их в перспективные планы.